◆FIFAワールドカップ2026グループリーググループLイングランド 4 - 2 クロアチアFIFAワールドカップ2026グループLのイングランド（FIFAランキング4位）とクロアチア（FIFAランキング11位）の一戦は点の取り合いとなりました。イングランドが豪快なヘディングで得点を奪うと、クロアチアもダイレクトプレーでつなぎゴール。両チームあわせて6ゴールが生まれた試合は、イングランドが制し勝ち点3を獲得しています。