俳優の畑芽育が、23日発売のファッション雑誌『Ray』2026年8月号通常版の表紙を飾る。【画像】夏の太陽すら味方に…畑芽育のカバーガール特集も2025年9月号での表紙から約1年ぶりに初の単独表紙でカムバックした畑。自然をバックに撮影されたキュートな1枚は、畑のピュアさと美しさが共存する、まぶしいほどの透明感を放つ表紙に仕上がっている。カバーガール企画は「今年は何して過ごす？夏のはじまりは、畑芽育と」。飾ら