【トロント（カナダ）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｌ組はイングランド（世界ランキング４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に快勝、ガーナ（同７３位）は試合終了間際のゴールでパナマ（同３４位）を振り切った。Ｋ組では、ポルトガル（同５位）がコンゴ民主共和国（同４６位）と引き分け、コロンビア（同１３位）はウズベキスタン（同５０位）