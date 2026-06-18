元TBSでフリーの安東弘樹アナウンサー（58）が14日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、現在の仕事について明かした。1991年にTBSに入社し「アンディ」の愛称で親しまれる人気アナとなったが、2018年3月末で退社してフリーに転身した。大のカーマニアとしても知られる。番組MCの関口宏から「TBS辞めちゃって車1本で生きてるの？」と聞かれると、「1本ではないですけど」と言いつつも「半々か3分の1くら