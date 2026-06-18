日本わかめ協会は6月5日に都内で第48期通常総会を開き、わかめやその他海藻について国内外の産地情報を共有した。今シーズン、三陸わかめの水揚げ量（5月12日時点）は2万2227tで前年比24％増。24、25年度の減産要因の一つだった病虫害の大きな発生が見られず、近年にないほど歩留まりが高く、品質も良かった。鳴門はおよそ2〜3割の減産。食害や、生育初期の降雨不足による生育不良、生産者数の減少に加えて、一部地域では3月