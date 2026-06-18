百貨店の松屋は今年の中元でECへの移行をさらに進める。売上目標を前年比50％増とした。一方、ギフトセンターは前年並みのスペースを確保して6月10日に開設したが、売上目標は前年比60％減にとどめた。昨年の中元では外商のEC移行を強力に推し進めた結果、中元全体の売上のうちECの割合は42％に高まった。昨年の歳暮では5割近くにまで上昇している。今中元は送料無料をECのみとして940品用意したほか、早期注文割引「早ト