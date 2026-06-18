建設・鉱山機械メーカー「コマツ」の車輛を集めた児童向け図鑑『はたらくくるま けんせつきかいだいずかん』が、6月26日に発売される。 【写真】「おおがたホイールローダー WA470-11」など、重機が大集合 本書は、油圧ショベルやブルドーザー、ホイールローダーなど、子どもに人気の「けんせつきかい」を、「ほる」「おす」「つみこむ」「はこぶ」「きる・く