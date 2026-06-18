青山美智子の小説『お探し物は図書室まで』（ポプラ社）が国内累計50万部を突破した。あわせて50万部突破を記念したSNSキャンペーンも開催される。 【写真】『お探し物は図書室まで』感想投稿キャンペーン 本作は、2020年11月にポプラ社より刊行され、2021年本屋大賞第2位に輝いた作品。人生に悩める5人が、ふと立ち寄った小さな図書室の司書に導かれ、自分が本当に「探している物」に気がつき、明日を生きる活