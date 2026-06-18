文章から画像を生成するAIで知られるMidjourneyは、医療分野の新部門「Midjourney Medical」を立ち上げると発表した。放射線や強い磁場を使わず、音と水だけで全身を約60秒でスキャンする新たな検査技術を開発しているという。 参考：【画像】近未来すぎる！女性が水に入り全身スキャンされる様子（全24枚） Midjourneyは、入力した文章をもとにイラストや写真のような画像を生成するサービスで知られ、クリエイタ