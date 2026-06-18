『ぽこ あ ポケモン』にて期間限定イベント「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」が、6月23日5時から7月8日4時59分まで開催されることが発表された。 【画像あり】たんざくを集めて星空モチーフの家具を集めようスクリーンショット 本イベントは、ねがいごとポケモンのジラーチが街にやってくる期間限定企画。期間中にイベントを遊ぶことでジラーチがともだちになり、特別なアイテム「キラ