『ぽこ あ ポケモン』にて期間限定イベント「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」が、6月23日5時から7月8日4時59分まで開催されることが発表された。 【画像あり】たんざくを集めて星空モチーフの家具を集めようスクリーンショット 本イベントは、ねがいごとポケモンのジラーチが街にやってくる期間限定企画。期間中にイベントを遊ぶことでジラーチがともだちになり、特別なアイテム「キラ
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