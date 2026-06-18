にじさんじのコンビ「ふわぐさ」のプライズアイテムが、9月5日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開されることが発表された。 【画像あり】パークを全力で楽しむ2人の姿がプライズにグッズラインナップ 「ふわぐさ」は、不破湊と三枝明那によるにじさんじ所属の人気コンビ。9月5日から30日までの期間限定で、沖縄県名護市の観光テーマパー