Cygamesは、アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』の体験版を、6月18日より対応プラットフォームで配信開始した。 【画像あり】新要素「召喚」も試せる体験版スクリーンショット 本作は、7月9日に発売予定の『GRANBLUE FANTASY: Relink』の超大型拡張タイトル。対応機種はNintendo Switch 2、PlayStation 5、PlayStation 4、Steamで、開発はCygamesが手掛ける。 配信開始された体