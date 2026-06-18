さくらんぼの大玉品種「やまがた紅王」の重さを競うコンテストが山形市で開かれました。今年のキング・オブ・紅王に輝いたのは一体どんなさくらんぼなのでしょうか。 【写真を見る】キング・オブ・紅王は誰だ！「やまがた紅王」大玉コンテスト厳しい条件のなか優勝したさくらんぼの重さは!?（山形市） 審査員「レベル高いと思いますよ。例年よりも大きい果実が揃っている」審査員「子どもを育てているように作っているんじゃな