山形県鶴岡市の老人保健施設できょう、手作りの結婚披露宴が開かれました。結婚６９周年、初の結婚式を挙げた夫婦が交わしたのは互いへの感謝でした。 【写真を見る】結婚69周年で初めての結婚式長年連れ添った夫婦が交わす「ありがとう」手作りの披露宴で“誓いの更新”（山形・鶴岡市） タキシード姿の夫と、純白のウエディングドレスを着た妻。 鶴岡市の老人保健施設「のぞみの園」で行われたのは、「誓いの更新」