吉田や南野（写真）の献身がチームの結束力をさらに高めたようだ(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（14日＝ダラス）に激闘から3日。日本代表は16日の完全オフを経て、17日から次戦・チュニジア戦（モンテレイ）に向けて本格的に再始動した。【写真】ロッカー、温水交替浴設備、メディカルルーム、筋トレルーム、食堂など…「今までとはレベルが違う」と長友佑都も感嘆したキャンプ地ナッシュビルの充