イオングループのスーパーマックスバリュが長崎市平和町にオープンしました。 今年3月にイオン九州に吸収合併された「ジョイフルサン」の人気商品も販売されています。 開店前にできた約500人の列。 18日、長崎市平和町にオープンしたマックスバリュです。 野菜や肉類のほか約400種類の冷凍食品など、バラエティに富んだ商品が販売されています。 （小