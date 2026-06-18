松尾は投手陣とのコミュニケーションも積極的にとっている（C）産経新聞社未来への大きな「投資」のまっただ中にあります。交流戦を5勝13敗の借金8、11位で終えたDeNAです。交流戦は球団史上2度目となる全カード負け越し。その間のチーム防御率は4.76と投手陣が守り切れず、競り負ける場面も目立ちました。【動画】打撃も任せろ！松尾の圧巻ホームランシーンそれでもセ・リーグ内では4位に踏みとどまり、借金10からの巻き返