６月２０日の東京５Ｒ・新馬戦（芝１６００メートル）に出走するコナパームス（牡２歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、祖母に函館２歳Ｓを制し、阪神ＪＦで２着と連対したアンブロワーズがいる血統馬。半姉が桜花賞２着のコナコーストで、半兄にＮＨＫマイルＣ２着のマジックサンズがおり、マイル路線での活躍が目立つ。同馬もマイルでのデビューとなるが森一調教師は「きょうだいと血統が違うので、タイプは違いま