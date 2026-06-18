Ｊリーグは１８日、Ｊ２山形の相田健太郎代表取締役社長とクラブに対して、取材記者に対する不適切な発言があったとして、けん責処分（始末書をとり、将来を戒める）を科したと発表した。発表によると、相田代表は今年２月にクラブのオフィスで報道機関の担当記者の電話取材に対し、極めて不適切な発言を行ったという。Ｊリーグはクラブに対し、同種事案の再発防止のため、実効性のある通報制度など必要な措置を実施の上で、ガ