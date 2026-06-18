俳優の舘ひろし（７６）が１８日、都内で行われた映画「免許返納！？」（河合勇人監督、１９日公開）の公開前夜祭に出席した。観客から「ひろしー！」との熱烈な声援に迎えられて登壇。１９９４年公開の映画「免許がない！」（明石知幸監督）のアナザーストーリーでもある今作を「笑いあり涙あり、素晴らしい作品になっていると自負しています」とアピールした。宣伝活動では日本各地を巡り「今回は頑張りました」と胸を張った