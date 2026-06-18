元ＡＫＢ４８、ＨＫＴ４８の多田愛佳さんが１日、自身のインスタグラムを更新。「ミッキー先生ありがとうございました」とつづり、夫でロッテ・山口航輝外野手と愛娘とミッキーマウスとの４ショットなどを投稿した。山口も前日に「ミッキーマウス」と記し、ハッシュタグをつけて「＃明日からまた頑張ります！」と同じ家族写真を投稿していた。多田の投稿にはフォロワーから「山口家かわいい」「らぶたんかわいい」などとコメ