岸和田競輪の「G1第4回パールカップ」（優勝賞金790万円）は18日、12Rで決勝を行い“絶対女王”佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が圧巻の走りで連覇＆G17連続V。通算8度目のG1優勝を飾った。2着に仲沢春香、3着は久米詩が入った。なお6番車で出予定だった児玉碧衣は右足首捻挫のため当日欠場、このレースは6車立てで行われた。絶対女王は揺るがなかった。圧倒的人気に推された佐藤水。最終2コーナー4番手から世界のスピードで捲