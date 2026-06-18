南区でも運行へ 熊本市は公共交通の空白地域で運行している「AIデマンドタクシー」について、今年10月以降に南区の富合エリアと城南エリアでも運行を始める方針を示しました。 【写真を見る】10月から『AIデマンドタクシー』が富合・城南で運行へ基本料金500円に値上げで利便性はどう変わる？ このタクシーは、乗客の予約に応じてAI（人工知能）が最適なルートを決めるもので、運賃も安いことから、