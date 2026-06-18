ロンドンなどへの直行便の飛行試験をするカンタス航空機＝2022年5月、オーストラリア・シドニー（ゲッティ＝共同）【シドニー共同】オーストラリア航空最大手、カンタス航空は18日までに、シドニーと英ロンドンを結ぶ直行便を2027年10月に就航させると発表した。民間航空路線として「世界最長」としている。航路次第だが最長で22時間かかる見通し。現在シドニーからロンドンに向かうには、シンガポールを経由して約25時間かかる