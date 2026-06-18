女優の森川葵が１７日に自身のＳＮＳを更新し、人気俳優とのツーショットなどを公開した。森川はインスタグラムに「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹＴＯＭＥ！」と書き始めると続けて「周平さんとはドラマ『３５歳の高校生』ぶりなのでなんと１３年ぶり。あの頃は学生役だったけど、大人になりましたね。でも話してるとお互いまだまだガキな部分も見えてきます。笑」とつづり、俳優・野村周平と大きなケーキを前にピースサイ