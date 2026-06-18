金曜日は梅雨前線のかかる九州を中心に雨で、激しい雨が降る所があるでしょう。関東の山沿いや北日本などでも、にわか雨がありそうです。さらに土曜日と日曜日は前線が本州付近に停滞するため、西日本から東日本ではまとまった雨となり、雨脚が強まりそうです。【雨はいつ？どこで？】18日（金）〜20日（土）の雨と雲の予想シミュレーション19日（金）九州を中心に激しい雨【雨の予想】金曜日の朝は九州南部では引き続き、雨が降る