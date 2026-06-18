日本代表ＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝の欠場が確実となった第２戦のチュニジア戦。勝てば１次リーグ突破に大きく前進する一方、敗れると窮地に立たされる大一番の先発メンバーは―。現地で取材を行う岡島智哉記者が「推奨スタメン」を選定した。××××ＭＦ南野拓実（３１）とＭＦ三笘薫（２９）不在の左シャドーに加え、右シャドー１番手の久保まで不在。厳しい戦いを強いられることは間