「一般戦」（１８日、平和島）川原涼（２６）＝愛知・１２６期・Ｂ１＝が１８日の初日２Ｒを６コースから２着、後半９Ｒを４カドから３着と好走。レース後は「初日としては上々の立ち上がりだと思います。特に前半がデカかったですね」と笑みをこぼしていた。仕上がりに関しては「特別伸びることはないけど、レース足がいいし、しっかり押してくれる。乗りやすさもある」と早くも納得の表情。「これをベースにしていきます。