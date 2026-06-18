別々のクラブを応援する夫婦を「他サポ夫婦」と呼びます。いろいろな、じつにいろいろな「あるある」があるようでして...。そんな他サポ夫婦の日常をお知らせします。─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─夫婦で応援するクラブが違うといろいろある。千田純生先生（@chidajunsei3163）の連載『他サポ夫婦』第271話です。日本代表が強豪オランダ代表に引き分けました！ 他サポ夫婦もワールドカップを楽しんでいるようです。連載