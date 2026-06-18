女優の岡本多緒（４１）が１８日、都内で行われた「ＰＥＡＣＥＦＯＲＡＬＬ×難民映画基金ショートフィルム特別上映会」に出席した。岡本は映画「急に具合が悪くなる」で、日本人初となるカンヌ国際映画祭女優賞を受賞。多忙なスケジュールの合間を縫って同イベントに出席した理由を問われると「一人ひとりのストーリーがより多くの人に伝わることによって、優しい世界につながっていくと信じている。難民の人たちのスト