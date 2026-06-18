パラスポーツを通じて共生社会についての学びを深めてもらおうと、石川県小松市の中学校で車椅子バスケットボールの体験授業が行われました。「行きま～す。うぉ～！」華麗にシュートを決めているのは、シドニーパラリンピック車いすバスケットボールで男子日本代表のキャプテンを務めた根木慎志さん。根木さんを講師に迎え、18日に石川県小松市の中学校で行われたのは、車椅子バスケッ