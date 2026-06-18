犯罪の被害者やその遺族に国が給付金を支給する「犯罪被害給付制度」について、2025年度の運用状況が発表されました。2024年の制度改正などが影響し、被害者1人あたりの平均支給額は約300万円増加しています。警察庁によりますと、2025年度、制度に基づいて支給が決まったのは373件で、給付金の総額は前の年度から約3億6000万円増えて、約13億3600万円となりました。このうち殺人事件などの遺族に支払われる遺族給付金は169件で約9