サッカーJリーグはきょう、報道機関の記者に対して極めて不適切な発言をしたとして、J2モンテディオ山形の相田健太郎社長、そしてクラブに対し、「けん責」の懲罰を決定したと発表しました。 【写真を見る】【処分】記者に「たたっ殺す」発言のモンテディオ山形・相田社長に、Jリーグが懲罰決定「J代表としてあるまじきもの」 この問題は今年2月、モンテディオ山形の相田社長が、クラブのオフィスから、新スタ