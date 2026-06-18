息子を監禁した疑いで、父親や「神のお告げの取次者」を名乗る男らが逮捕された事件で、この男の母親も新たに逮捕されました。母親は逮捕前の取材で、「監禁なんかしていない」と話していました。■「それには理由があるの」19歳の少年を監禁した疑いで18日に逮捕された村上恵美容疑者（75）は逮捕前、取材に応じていました。――お母さんとしては監禁はしていない村上恵美容疑者（75）「していませんよ、そんなこと。何を言ってい