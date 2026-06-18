長岡市に住むアルバイトの男（24）が暴行の疑いで18日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は18日午前6時ごろ、長岡市内の路上で、20代女性に対し、髪をつかんで引っ張るなどの暴行を加えた疑いです。被害者女性が「今暴行を受けている」と切迫した様子で悲鳴まじりに通報。駆けつけた警察によって男は現行犯逮捕されました。調べに対し男は「手が髪にひっかかったかもしれない」と容疑を一部否認しています。2人は