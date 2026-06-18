渡邊雄太がプロデュースするライフスタイルブランド「NAVI（ナビ）」の公式オンラインサイトがオープンし、6月24日よりアイテムの予約販売が開始されることが発表された。 ブランド名の「NAVI」は、渡邊の愛称である「NABE」と英語の「Navigate」に由来しており、自らの意志で未来を選び、挑戦を続ける人々を応援したいという思いが込められているという。 第1弾コレクションでは、ブランドの象徴である