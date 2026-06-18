6月18日、日本バスケットボール協会（JBA）は、9月に開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」に向けた女子日本代表（FIBAランキング10位）の第2次強化合宿参加メンバーに変更があったことを発表した。 今回、コンディション不良のため不参加となったのは、富士通レッドウェーブの町田瑠唯。町田は9日に発表された招集メンバー16名に名を連ねていたが、合宿参加を見