元SDN48で歌手の光上せあら（38）が18日、膵臓（すいぞう）に腫瘍が見つかったことを自身のブログで明かした。15日の投稿では、腫瘍マーカーに引っかかり、医師からは「黒い影が見える」などと指摘されていたと明かしていた。「MRIの結果を聞いてきました」と題したこの日の投稿では、「ちょっと、今MRIの結果きいてきたのだけど、、ショックすぎて、、言葉が出ないよ…」と、失望感を記した。「誤解のないように先にお伝