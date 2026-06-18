稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の「新しい地図」の3人が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』がついに完成、まもなく公開を迎える。「新しい地図」の第一歩として2018年に公開された映画『クソ野郎と美しき世界』から8年、その第2弾となる本作は、鬼才・山内ケンジ監督ワールドが存分に展開する、解説不能、分からないけど面白い“何が起こるか予測不能な不条理エンタテイメント”。劇中で本人役ながら、なんとも言えないキャラク