栗山千明が主演を務める7月3日スタートのドラマ『晩酌の流儀５』（テレビ東京系／毎週金曜24時52分放送）より、レギュラーキャストが追加解禁され、土屋伸之（ナイツ）、本宮泰風、アキラ100％が続投し、片岡鶴太郎が今シーズンより出演することが明らかに。さらに第1話ゲストとして、TEAM NACSリーダー・森崎博之の出演が決定した。【写真】TEAM NACSリーダー・森崎博之が「ホップハウジング」支店長候補役に本作は「1日の最