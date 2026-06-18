レギュラーキャストを追加解禁！土屋伸之、本宮泰風、アキラ100％が続投！片岡鶴太郎が初出演！さらに第１話ゲストとしてTEAM NACSリーダー・森崎博之が出演決定！ テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀５」(毎週金曜深夜 24時52分)を放送します。本作は、「１日の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。先日、シ&