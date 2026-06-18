現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、18日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」水着姿、グラビア姿も（18枚）看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。先日の投稿では、「新幹線内の隣の席の人羨ましい