一般財団法人家電製品協会（AEHA）は、2026年6月15日、第6回家電産業交流会を、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急で開催し、約250人の業界関係者が参加した。冒頭には、同日に開催された理事会で、同協会の理事長に新たに就いた大隅英貴氏(日立グローバルライフソリューションズ社長 CEO)が挨拶した。大隅理事長は、「家電リサイクル法が、2021年4月に本格施行されて、25年を経過した。2025年度だけで、主要4品目（エアコン