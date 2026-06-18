芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』#4が18日放送される。#4では、「モンスターボックス」世界記録保持者である池谷直樹がアクロバットレストラン設立の夢を追う激闘の模様を放送する。【写真】池谷直樹、自身のアイデンティティ「モンスターボックス」売却かこの番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SN