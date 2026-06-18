芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』#4が18日放送される。#4では、アーティストとして活動する竹内唯人が自身の覚悟を音楽にのせて伝える【写真】趣里と結婚し第1子も誕生順風満帆の三山凌輝が審査この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決