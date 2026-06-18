『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』が、本日6月18日に10周年を迎えた。記念すべきこの日に、2027年に上演する公演のラインナップが解禁された。【写真】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』告知映像2015年4月にリリースされた『あんさんぶるスターズ！』は、スマートフォン向けゲームアプリで、男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。2020年3月からは『