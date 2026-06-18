照りつける夏の日差しの下を歩く人政府の熱中症対策推進会議が18日、開かれ、夏本番を前に関係省庁が連携して対策に取り組むことや、本年度に改定予定の熱中症対策実行計画の方向性を年内にもまとめる方針が示された。会議には内閣府、厚生労働省、気象庁、総務省消防庁などが参加。石原環境相は「今年も厳しい暑さが見込まれている」と強調し、国民に向けては「こまめな水分や塩分の補給、適切なエアコンの使用をお願いしたい