ほのぼのとするわんこと赤ちゃんの光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破し、「威厳を見せてて草」「可愛すぎてたまらん」「疲れが取れる～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ハイハイをする1歳の女の子→見ていた犬が『負けられない』と意気込み…まさかの『真似っ子』をする光景】 ワンプロが勃発！！ YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴӦ