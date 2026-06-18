人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）目上の人が何かと障害になりそう……。気にしないのが1番。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）常識外れな言動はたたかれる運。既成概念には従うこと。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）見栄を張るのは無駄