ハロー！プロジェクトの人気グループ「ミニモニ。」の結成25周年を記念して誕生したキャラクター・ミニモちゃんの公式Instagramは6月17日に投稿を更新。元ミニモニ。でタレントの辻希美さんの誕生日を祝福し、“ミニモニ。”ダンス動画を公開しました。【動画】ミニモちゃん＆辻希美の“ミニモニ。”ダンス「当時と同じく踊れるのすごいなぁ」同アカウントは「#辻希美 ちゃん×ミニモちゃんでミニモニ。テレフォン！リンリンリン